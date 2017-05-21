فتح باب القبول على وظائف الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن فتح باب القبول في البرنامج الاعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية)، وذلك وفق الشروط التالية:

• أن يكون (المتقدم/ـــة) سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك الوالدين والزوج/ــة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولد اثناء خدمة والده للدولة في الخارج.

• أن يكون (المتقدم/ـــة) حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

• ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية او المتقدمة متزوجة من غير سعودي، مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة.

• أن يكون مؤهل (المتقدم/ـــة) من جهة معترف بها لدى وزارة التعليم.

• أن يجتاز (المتقدم/ـــة) المقابلة الشخصية.

• ألا يقل عمر (المتقدم/ـــة) عن 22 عاما ولا يزيد عن 35 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية.

• أن يلتزم (المتقدم/ـــة) بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره.

• توخي الدقة في ادخال البيانات وسوف يتم استبعاد كل من يسجل بيانات غير صحيحة او غير مطابقة للشروط المطلوبة.

• شهادة البكالوريوس في التخصصات (إدارة عامة، أنظمة أو حقوق، علوم سياسية، علم اجتماع، قانون، نظم معلومات إدارية، إدارة أعمال، شريعة) المطلوبة هي أساس القبول.

• سيكون اعلان ارقام المقبولين مبدئياً عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ولن تقبل المراجعة للأحوال المدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.

• لن يتم النظر في أي طلب الا من خلال التسجيل الالكتروني على رابط التسجيل والحصول على رقم طلب من خلاله.

تعليمات هامة:

• عملية التسجيل لا تعني قبول الطالب بصفة نهائية حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة.

• ستتم المفاضلة بين المتقدمين مبدئياً على أساس المؤهل العلمي والإضافي والمقابلة الشخصية.

• يعتبر قرار لجنة القبول قراراً نهائياً ولا يحق للمتقدم/ــة الاعتراض عليه.

• مقر التدريب بمدينة الرياض في معهد الإدارة العامة القسم الرجالي للمتقدمين والقسم النسائي للمتقدمات.

• يصرف للمتدرب/ـة مكافأة مالية قدرها ( 3000 ) ريال اثناء فترة التدريب.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنّ التقديم سيبدأ عن طريق شبكة الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية (هنا )، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 1438/9/2هـ وحتى يوم 1438/9/6هـ الساعة 12 ظهراً، .

وكشفت الأحوال المدنية أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء المقبولين مبدئيًا عبر الانترنت ولن تقبل المراجعة لأي إدارة أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.