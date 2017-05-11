مصادر “المواطن” تكشف تفاصيل طرد مجموعة لم تقف للسلام الملكي بجامعة شقراء

المواطن ـ محمد عامر:

كشف مصدر خاص لـ “ المواطن ” تفاصيل ما حدث بحفل تخرج طلاب جامعة شقراء، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الذي وجّه كلمة لمجموعة لم تقف احتراماً للسلام الملكي في بداية الاحتفال.

وبيّن المصدر أنَّ “من وجه لهم سموه حديثه، ليسوا من منسوبي وطلاب الجامعة”، مشيراً إلى أنّه “كان هناك مجموعة لا يتجاوز عددهم الـ 6 أشخاص في جانب القاعة، خلف زجاج عازل، بالمكان المخصص لأولياء الأمور، في أعلى القاعة، لم يقفوا للسلام الملكي، بينهم ٤ من كبار السن”.

ولفت المصدر إلى أنَّ “الأمير فيصل وجّه حديثه لهم بقوله: ألا تحترمون الوطن، الذي لا يحترم الوطن يغادر القاعة”.

وأبرزت المصادر، في حديث خاص إلى “ المواطن “، أنّه “تم التوضيح لسموه بعد نهاية الاحتفال، أنَّ هؤلاء ليسوا من طلاب الجامعة، وهم من أولياء الأمور، فاستدرك وألقى كلمة توجييهة، أكّد خلالها أهمية التوعية باحترام الوطن، وتنمية ذلك في نفوس الأبناء، وتنشئتهم على حب الوطن وقيادته، واحترام العلم والسلام الملكي”.

وأشار المصدر إلى أنَّ “الحفل كان في الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس، واستمرت فقرات الاحتفال كما هو معد لذلك”.

يذكر أنَّ حفل تخريج طلاب جامعة شقراء، يعدُّ الأول بعد تسلّم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض الأسمري دفة قيادة الجامعة.