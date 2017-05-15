هنا رابط أسماء مستفيدي الدفعة الرابعة من برنامج سكني

المواطن – شريف النشمي – الرياض

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج “سكني” بمجموع منتجات بلغ 20585 منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

اعلنت وزارة الاسكان تخصيص 6274 وحدة سكنية جاهزة للتسليم و6611 ارض سكنية مطورة بدون مقابل مالي و7700 تمويل سكني مدعوم الأرباح .

ويمكن الاستعلام عن اسماء مستفيدي الدفعة الرابعة – منتجات الاسكان – التمويل العقاري عبر الرابط هنا