وزارة التعليم : لهذا السبب تم اغلاق نظام الاستعلام عن #حركة_النقل_الخارجي

وزارة التعليم : لهذا السبب تم اغلاق نظام الاستعلام عن #حركة_النقل_الخارجي

2017/05/18
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
21895
4
طباعة

المواطن – شريف النشمي – الرياض

نوهت وزارة التعليم أنه تم ايقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي نظرًا لوجود خلل تقني طارئ في عملية الاستعلام.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :
‏تنويه .. نظراً لخلل تقني طارئ في الاستعلام تم ايقاف عرض نتائج ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مؤقتا وسيتم فتح النظام قريباً.

وكان عدد كبير من المعلمين والمعلمات أكدوا وجود خلل في نقاط المفاضلة وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم سرعة معالجة الخلل .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه يجري الآن المراجعة والتأكد من ملاحظات الجميع حول تغيرأرقام الانتظار وسنوضح لكم ذلك إن شاء الله .


ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بعد تأجيل حركة النقل الخارجي.. متحدث التعليم : أحسنوا الظن في الوزارة

أوضح متحدث وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن 84