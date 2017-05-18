وزارة التعليم : لهذا السبب تم اغلاق نظام الاستعلام عن #حركة_النقل_الخارجي

المواطن – شريف النشمي – الرياض
نوهت وزارة التعليم أنه تم ايقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي نظرًا لوجود خلل تقني طارئ في عملية الاستعلام.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :
تنويه .. نظراً لخلل تقني طارئ في الاستعلام تم ايقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي مؤقتا وسيتم فتح النظام قريباً.
وكان عدد كبير من المعلمين والمعلمات أكدوا وجود خلل في نقاط المفاضلة وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم سرعة معالجة الخلل .
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه يجري الآن المراجعة والتأكد من ملاحظات الجميع حول تغيرأرقام الانتظار وسنوضح لكم ذلك إن شاء الله .