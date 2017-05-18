وزارة التعليم : لهذا السبب تم اغلاق نظام الاستعلام عن #حركة_النقل_الخارجي

المواطن – شريف النشمي – الرياض

نوهت وزارة التعليم أنه تم ايقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي نظرًا لوجود خلل تقني طارئ في عملية الاستعلام.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :

‏تنويه .. نظراً لخلل تقني طارئ في الاستعلام تم ايقاف عرض نتائج ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مؤقتا وسيتم فتح النظام قريباً.

وكان عدد كبير من المعلمين والمعلمات أكدوا وجود خلل في نقاط المفاضلة وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم سرعة معالجة الخلل .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه يجري الآن المراجعة والتأكد من ملاحظات الجميع حول تغيرأرقام الانتظار وسنوضح لكم ذلك إن شاء الله .