‏بدء قبول الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية الخميس المقبل

المواطن - الرياض

أعلن الرائد محمد العمري، المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، عن بدء التقدم لقبول الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية يوم الخميس المقبل الموافق ٢٢ / ٨ / ١٤٣٨هـ عبر موقع كلية الملك خالد العسكرية لجنة القبول والتسجيل (هنا الرابط).

شروط التسجيل (للجامعيين)

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية لبلد الذي ولد فيه.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون سبق وأن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وأن لا يقل على تقدير (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في إحدى التخصصات التالية:

التخصصات الصحية: طب عام، طب أسنان، صيدلة، علاج تنفسي، أخصائي نفسي/علم نفس، هندسة أجهزة طبية، خدمة اجتماعية، أخصائي طب طوارئ.

الهندسة: هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية..

الحاسب الآلي: علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم معلومات، هندسة برمجيات، أمن المعلومات.

علوم شرعية: شريعة، دعوة، أصول دين.

إعلام (علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون، صحافة).

خرائط ونظم معلومات جغرافية.

قانون (أنظمة).

أحياء، رياضيات.

إدارة مطارات / إدارة مجال جوي.

لا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة فـي جميع التخصصات عدا الأطباء أن لا يزيد سن المتقدم على (30) سنة وكذلك أن لا يزيد سن المتقدم من حملة الماجستير على (29) سنة الدكتوراه على (32) سنة.

يجب على المتقدم الحاصل على شهادة (الماجستير) فأعلى أن لا يقل تقديره عن (جيد).

أن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في نفس مجال التخصص (للشهادات العليا الجامعية).

الحاصلون على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95)كجم للطلبة الجامعيين.

أن يكون غير متزوج من أجنبية.

أن يجتاز المقابلات واختبارات التخصص واختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي.

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم لياقة الطبية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

إلا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام الخدمة العسكرية (حالية أو سابقة ).

تعليمات التسجيل للجامعيين

بالنسبة لخريجي السنة الحالية الذين لم يحصلون على نتائجهم بعد، يكتفى بالمعدل المتوقع الحصول عليه.

يفضل استخدام متصفح إنترنت اكسبلورر 8 فأعلى.

لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة)

يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت ):

الهوية الوطنية.

صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني مقاس 3*4).

دفتر العائلة (للمتزوجين).

الهوية الوطنية للأب.

دفتر العائلة للأب.

وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.

شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية).

السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع جامعتك).

التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة)

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).

سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب”.

ولمعرفة تفاصيل وشروط التسجيل يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).