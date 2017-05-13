عضو شرف الأهلي يتحدى الهلاليين بتغريدة!

المواطن ـ محمد سلام

لم ينتظر عضو شرف النادي الأهلي، نواف بن عصاي، سوى دقائق قليلة، عقب نهاية مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس الملك، ليُعلن التحدي للفريق الهلالي الذي سيواجه الأهلي يوم الخميس المقبل في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان الهلال قد فاز على التعاون بنتيجة 4- 3، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وعقب نهاية اللقاء غرد الشرفي الأهلاوي من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “هيال تعال”، وذلك في إشارة إلى قدرة الأهلي على الظفر باللقب، والتغلب على الهلال في النهائي، ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا من جانب الجماهير الأهلاوية.

والجدير بالذكر أن جماهير النادي الأهلي تُعوِّل كثيرًا على تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثاني على التوالي؛ من أجل عدم الخروج من الموسم الحالي بدون تحقيق أي لقب، وكان الفريق الأهلاوي قد تأهل للنهائي بعد فوزه بالأمس على الفيصلي بثلاثية نظيفة.