عضو شرف الأهلي يسخر من احتفال الهلال.. و”المجانين” يردون: من حقهم يفرحون!

المواطن ـ محمد سلام

اعتبر عضو شرف النادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود، أن هناك إفراطًا في الاحتفال من جانب الجهاز الفني والإداري في نادي الهلال؛ وذلك لوضعهم كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس بطولة دوري جميل أمامهما على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، خلال المباراة الاستعراضية التي أقيمت اليوم السبت بين الهلال وكوزموس الأميركي، حيث علق على هذا الأمر بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “خلاص صدقناكم والله صدقناكم”.

وكان الهلال قد حقق بطولة كأس الملك على حساب الأهلي يوم الخميس الماضي بعد الفوز في النهائي 3- 2، كما حسم بطولة دوري جميل للمحترفين قبل نهايتها بجولتين.

من جانبهم، انتقدت العديد من جماهير الأهلي تغريدة عضو شرف النادي، حيث طالبته بالانشغال والتركيز على حال الفريق قبل مباراته الهامة المقبلة أمام أهلي دبي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدين أن من حق الهلاليين الفرح والاحتفال بعد نتائجهم المميزة في الموسم الحالي.

ورصدت “المواطن” بعض الردود التي كتبها مشجعو الأهلي، حيث قالت “يوف الملكي”: “ريوف الملكي ليتك تفكر بالأهلي وتحل مشاكله وتدعمه قد ما تفكر بالهلال”.

وغرد “لحن الأهلي”: “خل عنك الهلال وأيش يسوي.. ادعموا الأهلي وراه مباراة مفصلية أكون أو لا أكون يوم الاثنين، يا تدعموه يا الباب ينتظركم”.

وكتب “عاشق أهلاوي”: “زي ما فرحنا الموسم الماضي من حقهم يفرحون ولا حرام عليهم وحلال علينا!! شوفوا النادي كيف وضعه ولا يكثر بس”.

وقال “خالد بن محفوظ”: “يحق للهلالين الاحتفال بإنجازاتهم المستمرة، فالنادي والجماهير لديهم الأهم، ليتنا نتعلم”.

وذكر “أبو فيصل”: “التفوا حول الأهلي يا سمو الأمير واتركوا الأندية وشأنها، الهلال عمل واشتغل ومن حقه يفرح”.