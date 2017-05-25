عضو شرف النصر يوجه رسالة إلى كحيلان !

المواطن ـ محمد سلام:

أعرب عضو شرف نادي النصر، سلمان فهد المالك، عن أمله بتصحيح مسار الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه يثق كثيرًا في الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، وإدارته للعمل المختلف والرغبة الكبيرة في تحقيق النجاح.

وقال المالك، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، “كل التوفيق للنصر بالمرحلة المقبلة، أتمنى نبذ الخلاف أو حتى تأجيله، وكلي ثقه بالأمير فيصل وإدارته بالعمل المختلف والرغبة الكبيرة بالنجاح”.

يذكر أنَّ رئيس النصر قد أعلن، الأربعاء، عبر لقاء تلفزيوني لبرنامج “في المرمى”، على شاشة قناة العربية، أنّه سيستمر في الموسم المقبل رئيسًا للعالمي، واعدًا الجماهير النصراوية بتدارك الأخطاء وتصحيح مسار الفريق الذي فشل في حصد أي بطولة على مدار موسمين متتاليين.