عملية جراحية ناجحة للزميل نايف عقيلي

المواطن - سعيد آل هطلاء - جازان

أجرى الزميل الإعلامي، نايف بن علي عقيلي مراسل “المواطن”، بجازان أمس الاثنين، عملية جراحية في مستشفى “أبو عريش العام” تكللت بالنجاح.

وغادر الزميل العقيلي المستشفى بعد إجراء العملية إلى منزله.

“المواطن” تتمنى الشفاء العاجل للزميل نايف عقيلي، وتبارك له بالسلامة.

ومن جهته، قدم الزميل نايف عقيلي الشكر والتقدير لمدير مستشفى أبو عريش الدكتور ياسر بن يحيى الشريف ومدير مستشفى أبو عريش العام سابقًا الأخصائي علي آل سدران والمهندس أحمد الغفيري والدكتور وليد خالد ذكريا، على وقفتهم ومتابعتهم حالته الصحية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة له.

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