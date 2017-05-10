فريق استشاري يعاين ٧١ حالة لأمراض القلب بمستشفى الولادة والأطفال في الحفر

المواطن - حفر الباطن:

ضمن الزيارات الاستشارية الطبية للشؤون الصحية بحفر الباطن، وبالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، كشف فريق طبي استشاري متخصص بأمراض قلب الأطفال و حديثي الولادة على ٧١ مريضًا بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن .

وكان المستشفى قد هيأ العيادة الاستشارية للفريق الطبي الاستشاري الزائر، وجدولة مواعيد المرضى مبكرا، حيث قام الفريق بمعاينة الوضع الطبي للمرضى، وتقديم الرعاية لهم دون تحويلهم للمستشفيات المرجعية بالرياض.

وأكدت صحة حفر الباطنأنها تسعى إلى تقديم كافة الخدمات العلاجية في مقر إقامة المستفيدين والعمل على راحتهم وعدم تنقلهم الى المراكز الطبية المتخصصة وتفعيل أوجه التعاون مع المستشفيات التخصصية بالمملكة لاستقطاب الاستشاريين للزيارات الاستشارية بعد عمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنسيق المواعيد والتخصصات المطلوبة.