فيديو مروع.. طفل مصري يتصارع مع كلب مفترس وينطحه برأسه

وثق مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة لصراع من نوع مختلف، بين طفل مصري وكلب مفترس.

ويظهر من خلال المقطع شابان يلهوان في الشارع، إلى أن قام أحدهما بإطلاق كلب مفترس على طفل، إلا أن المفاجأة المدوية، أن الطفل تمكن من السيطرة على الكلب.

وقام الطفل بإمساك الكلب من أذنيه وشل حركته ونطحه برأسه، وثبته بجوار، وظل يضرب رأس الكلب في الحائط وهو يعوي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :