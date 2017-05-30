في قرارات غريبة.. التعليم تستعين بالمساعدين لإدارات التعليم وتتجاهل الكفاءات

المواطن - عبدالعزيز العلي

تجاهلت وزارة التعليم الكفاءات والطاقات البشرية في جميع القطاعات، وأصدرت قرارات بتكليف بعض المساعدين كمديرين ليعص الإدارات، إضافة إلى مهام عملهم الحالية الأمر الذي قد يعيق إنجاز الأعمال نتيجة تعدد المهام وتشبعها بحسب بعض منسوبي التعليم ذاتهم.

وكانت الوزارة قد أصدرت قرارات موقعة من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي- تحتفظ “المواطن” بنسخة منها- تقضي بتكليف إبراهيم بن حسين العمري مساعد مدير تعليم منطقة تبوك للشؤون المدرسية، مديرًا لتعليم منطقة تبوك بالإضافة إلى عمله، كما كلف نائب الوزير في قرار مماثل في وقت سابق محمد عامر النفيعي مساعد مدير تعليم الطائف للشؤون المدرسية، مديرًا عامًّا لتعليم محافظة الطائف.

وقد أثارت هذه القرارات غضب بعض منسوبي تلك الإدارات، وبينوا أن عدم تكليف مديري تعليم ثابتين قد يؤثر على الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

واعتبر الكثير أن استعانة الوزارة بالمساعدين قد يؤدي لتقليص فرص نجاح العام الدراسي المقبل، معبرين عن أملهم في أن يتم تكليف مديري بكامل الصلاحيات، سواء بأسماء من داخل تلك الإدارات أو بالبحث عن وجوه جديدة.