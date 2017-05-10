قائد الاتليتي: لقاء ريال مدريد سيكون ملحميا

المواطن ـ وكالات



أكد قائد أتلتيكو مدريد، غابي مارتينيز، أن فريقه ينقصه تحقيق العودة في مباراته أمام ريال مدريد ليقطع خطوة جديدة في مشوار تطوره، مؤكداً أن لقاء اليوم سيكون ملحمياً.

وقال غابي: “هذا الفريق لا يستسلم للهزيمة أبداً، من الصعب أن نشرح للجماهير ما نشعر به لأنها نتيجة معقدة ولكننا لم نفقد شغفنا، نحن جاهزون، وإذا كان هناك شيء ينقص هذا الفريق فهو تحقيق العودة، سيكون لقاءً ملحمياً”.

وتابع: “نحن فريق متحد وقوي، ليس علينا أن نتغير، علينا أن نحاول تحقيق الفوز وأن نلعب لأكبر وقت ممكن في ملعب الخصم وخلق الفرص”.

وطالب غابي من لاعبي فريقه تقديم مباراة أفضل من مباراة الذهاب والتحلي بضبط النفس بشكل أكبر.

وأشاد غابي بجماهير أتلتيكو مدريد وأعرب شعوره بالفخر بهم، وقال: “في المباراة الماضية انتابتني قشعريرة بعد أن ظلت جماهير أتلتيكو البالغ عددها 4 ألاف شخص تردد الأهازيج بعد الهزيمة في البيرنابيو”.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة هي مباراة الديربي الأخيرة بين قطبي العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب فيسينتي كالديرون، حيث أن أتلتيكو مدريد سيكون له ملعب أخر جديد بدءً من الموسم المقبل.