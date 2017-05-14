قبل امتلاكه.. تعرف على أبرز مشاكل “جالاكسي أس 8”

المواطن - وكالات

رغم أن هاتفَي “جالاكسي أس 8″، و”جالاكسي أس 8 بلس”، الأكثر نجاحاً في طلبات الحجز المسبق، مقارنة بسلسلة الهواتف الذكية التي ينتجها عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي “سامسونج”، إلا أن هناك مجموعة من المشاكل التي اشتكى منها المستخدمون، ووعدت الشركة بحلها، أو بررتها بأنها طبيعية.

يأتي ذلك في ظل الإعلانات المكثفة التي طرحتها الشركة الكورية، لتعويض الخسائر التي مُنيت بها بسبب “نوت 7″، الذي اعتبر خطراً حقيقياً على المستخدمين بعد طرحه بأيام.

وحققت “سامسونج” أرقاماً قياسية في الطلبات المسبقة على هاتف “جالاكسي أس 8” بنسختيه، قبل حتى أن يتم شحنهما، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في عدد الطلبات المسبقة بنسبة 30% عن العام الماضي، وفقاً لموقع “ماشابل” الأمريكي.

كما أكد وقتها تيم باكستر، وهو الرئيس الأمريكي للشركة ومدير العمليات فيها، أن “سامسونج” اهتمت بالتركيز على كفاءة البطارية، مشيراً إلى أن النسختين تم اختبارهما بـ8 مراحل فحص لسلامة البطارية.

ولكن بالرغم من جميع ذلك، تقدم المستخدمون حول العالم بأربع مشاكل مختلفة، بعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية، وفيما يلي أبرز هذه المشاكل.

– ضعف بنية الجهاز الخارجية

ووفقاً لموقع “سي نت” التقني، فإن الشاشة الأمامية، والطبقة الزجاجية الخلفية للجهازين، ستكونان معرضتين للكسر بنسبة أكبر، في حال تعرضهما للسقوط، مقارنة بالهواتف التي تشابههما في التصميم الخارجي.

وهو ما أشار إليه تقرير موقع “Square Trade”، حيث أكد أن الهاتفين لم ينجحا في اختبار السقوط، وخاصة في حال سقوطهما على إحدى الزوايا، حيث سيتعرضان بحسب التجارب، إلى كسر الزجاج وتشققه طولياً، وذلك بعد اختبار السقوط من ارتفاع 6 أقدام.

وفي ظل عدم تعليق الشركة على هذه المشكلة، أصبح من الضرورة على من يرغب باقتناء الجهاز شراء حافظة معه، ذات حماية كاملة للجهاز؛ لحمايته من السقوط العرضي والمفاجئ.

– مشكلة الشاشة الحمراء

ومن المشاكل التي تقدم بها المستخدمون لقسم المساعدة والدعم الفني في “سامسونج”، تحول الشاشة إلى اللون الأحمر بشكل مفاجئ، ورغم إعادة تركيب النظام من قبل قسم المساعدة، وتعديل ضبط الألوان، إلا أن المشكلة استمرت بالظهور.

من جهتها أقرت “سامسونج” بالمشكلة عبر مدونتها الرسمية، لكنها استدركت ذلك بالقول: إن “هذه المشكلة لا تتعلق بجودة الهاتف، وإنما تتعلق بطبيعة الشاشة وألوانها، ويمكن تعديلها من داخل إعدادات الهاتف نفسه”، في حين نصحت المستخدمين بالتوجه إلى قسم الدعم في مراكزها الرسمية للمساعدة في ذلك.

وهو ما فعله المستخدمون فعلاً ولكن المشكلة استمرت في الظهور، لتقوم الشركة بعدها بإطلاق تحديث عالمي للجهازين لإصلاح المشكلة، والذي ساهم فعلاً في الحد من انتشارها.

كما جددت الشركة عقب التحديث دعوتها لجميع المستخدمين إلى مراجعة أقرب مركز صيانة معتمد للشركة، لتثبيت التحديث مجاناً، في حال لم يصلهم عبر “واي فاي”.

– مشكلة إعادة التشغيل التلقائية للجهاز

مشكلة كبيرة واجهت مستخدمي الجهازين بعد أيام قليلة من الاستخدام، حيث يقوم الجهاز بإعادة التشغيل التلقائي المتكرر، وفقاً لما نشره عدد من المستخدمين على صفحة الدعم الخاصة بالشركة ومنتدى مطوري “الأندرويد”، طلباً لتفسير المشكلة أو حلها.

ووفقاً لما نشره موقع “ذا نكست ويب” الهولندي، واجه بعض المستخدمين مشكلة إعادة التشغيل أكثر من خمس مرات خلال 10 ساعات فقط من استخدام الهاتف، وبينما تخلص البعض من المشكلة بإزالة بطاقة الذاكرة الخارجية، لم ينجح الأمر مع باقي المستخدمين.

من جهته نصح قسم الدعم الفني للشركة بإعادة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن، مؤكداً أن المشكلة سببتها بعض التطبيقات الخارجية، التي قام المستخدمون بتثبيتها على أجهزتهم.

وينصح خبراء استطلع آراءهم “الخليج أونلاين”، بضرورة اعتماد التطبيقات التي يوفرها المتجر الرسمي للنظام “بلاي ستور”، أو المتجر الذي توفره “سامسونج”، مع أهمية عدم استخدام التطبيقات التي تأتي بروابط خارجية؛ نظراً لما قد تحتويه من أخطاء برمجية، وعدم وجود تحديثات لمعالجتها.

– مشكلة الشحن اللاسلكي

أما آخر المشاكل التي رصدها موقع “GSM Arena” التقني، فهي عدم الشحن اللاسلكي لنسختي “جالاكسي أس 8″، بالرغم من استخدام قاعدة الشحن الأصلية للجهازين، التي وفرتها الشركة عبر منافذها المعتمدة.

ونقل الموقع عن عدد من المستخدمين ما واجههم من عدم استجابة الهاتف أثناء شحنه على القواعد الجديدة والقديمة، التي تصنعها الشركة، وفقاً لمعيار الشحن اللاسلكي Qi، وهو ما لم تعلق عليه “سامسونج” حتى الآن.