قطر تصطف مع نظام الملالي .. قدمت الحلوى للشيطان ودست السم للصديق!

المواطن- عبدالعزيز العلي

صدمة قويّة تلقتها الدول الخليجية كافة بعد نهاية قمة عربية إسلامية أميركية ناجحة بكل تفاصيلها، حولت أنظار العالم إلى عاصمة القرار العالمي الرياض، لينتظر العالم قرارات الزعماء التي بنيت على محاربة الإرهاب والتطرف، ومواجهة الدول الراعية له، وفي مقدمتهم إيران، التي اعتبرها أمير قطر تميم بن حمد، في تصريحاته الأخيرة المثيرة والغريبة “قوة إسلامية يجب التباحث معها”!

ونسي تميم أو تناسى الدور الإيراني الإجرامي في العواصم العربية، بداية من بغداد وامتدادًا إلى دمشق، ووصولًا إلى بيروت ثم صنعاء لهدف واحد هو كسر شوكة الإسلام وقتل الأبرياء من أجل مشروع استعمار معروف الهدف والهوية.

رمتني بداءها وانسلت:

ولم يتوان أمير قطر في التصريح المشؤوم من اللوم على أشقاءه في دول المنطقة، عوضًا عن أن يلوم نفسه أولًا، فسياسة قطر في احتضان الأفكار الإرهابية والمعارضين السياسيين، بيّنته وكأنه يعيش في معزل عن العالم، لتصبح قطر يد حاضنة للمشردين من أوطانهم، حتى من عليهم قضايا لها صلة بالإرهاب، على الرغم من أنّه كان عليها الترفع عن ذلك، والبحث عن مصالح الخليج والأمة العربية، والوقوف يد وحدة في وجه المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.

يقدم الحلوى للشيطان ويدس السم للصديق:

وتفاخر أمير قطر ببناء علاقة قوية مع إيران الدولة المنبوذة من دول العالم كافة، وكأنه يصطف مع الشيطان في محاولة بائسة منه لاستفزاز أشقاءه، وتناسى دور المملكة في تجفيف منابع الإرهاب الإيرانية في اليمن الشقيق، وكأنه يقدم الحلوى للشيطان ويدس السم للصديق.

متى تشعر قطر بسياساتها الخاطئة، وتعود إلى أحضان الخليج، وتنهي مسلسل الأزمات التي لطالما كانت هي رأس الحربة فيه؟!‎