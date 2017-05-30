قطر_تستفز_بعثه_الهلال .. لا استقبال ولا ضيافة !

المواطن- الرياض

موقف يدل على مدى الحقد الدفين الذي وصلت إليه قطر، فبعد وصول بعثة فريق الهلال لكرة القدم إلى مطار الدوحة قبل مغرب أمس الاثنين، تناول الفريق إفطاره في الحافلة، وذلك بعد تجاهل متعمد للفريق السعودي الذي حل ضيفًا على أرضها، ولكن يبدو أنها اختارت ارتداء ثوب التجاهل.

وأتجه الفريق إلى مطار الدوحة وكان آملًا في أن يكون حسن الضيافة هو ما سيقابله كما تفعل المملكة مع ضيوفها، ولكن يبدو أن قطر مصصمة على معاداة المملكة، فغاب كرم الضيافة، ولم يكن معهم إلا خالد المغيربي مساعد أمين عام النادي لشؤون كرة القدم وفهد المديد المنسق العام لإدارة كرة القدم وفقا لما ذكرته الاقتصادية .

وكان فريق الهلال يستعد لملاقاة نظيره استقلال الأحواز الإيراني على ملعب ستاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

والواقعة تأتي استمرارًا لحالة التصعيد القطري تجاه المملكة والذي اختار الجانب الإيراني والمنظمات الإرهابية وابتعدوا عن وحدة الصف، فتارة يهاجمون العلماء ومرة أخرى القيادة، وها هم يبتعدون عن الروح الرياضية وعدم الاهتمام بالأشقاء في هذا الشهر الكريم.

وغادر الهلال إلى فندق جراند جياة الذي يبتعد عن المطار نحو 20 دقيقة، وبعدها أدى مرانًا مغلقًا في الـ 11 مساءً على الملعب الرديف في نادي الغرافة.

ومن المقرر أن ينهي الفريق الأزرق تحضيراته لملاقاة الاستقلال بمران مغلق اليوم الثلاثاء على ملعب ثاني بن جاسم.

وقرر الهلال الذي اختار الدوحة أرضًا له لمقابلة الفريق الإيراني، تمديد عقد مدربه الأرجنتيني بعد أن نجح الموسم الحالي في قيادته في الحصول على لقبين الأول دوري جميل للمحترفين، والآخر كأس الملك.