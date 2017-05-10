“كوشك” للشباب: “اقرأوا الرؤية والشاطر من يستكشف الفرص فيها”

المواطن - الرياض

دعا مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك، الشباب إلى دراسة رؤية 2030 واكتشاف الفرص التي توفرها لهم.

وأضاف كوشك في كلمته خلال ملتقى الشباب والفرص في رؤية 2030 : “الذي يذاكر سينجح .. ذاكروا الرؤية واقرأوها والشاطر منكم من يستكشف الفرص في هذا التغيير”

وأكد كوشك، أن المملكة تمتلك قيادات شابة سواء على مستوى القيادة العليا أو الوزراء، كما أن بها نماذج مشرفة من الشباب السعودي في كل القطاعات.

ولفت إلى أن المملكة عامرة بالكفاءات الشابة ويكفينا فخرًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اختار هذه البلاد لتكون أو لمحطة خارجية له ما يعكس مكانة المملكة عالميًا.

يذكر أن الملتلقى ينظمه مركز الملك سلمان للشباب، اليوم، في الرياض، بمشاركة وزراء المالية والتجارة والاتصالات إضافة إلى العديد من الخبراء والمختصين.

ويتضمن الملتقى 5 محاور رئيسية، لتبسيط مفهوم “رؤية المملكة 2030” بما يناسب الشباب وطريقة تفكيرهم.