لاعب أشبيلية مطلوب في برشلونة

المواطن ـ وكالات



كشفت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة لكرة القدم “يغازل” لاعب إشبيلية، فيكتور ماتشين بيريز “فيتولو”، الذي يربطه بالنادي الأندلسي عقد حتى عام 2020، والمطلوب في عدة أندية أوروبية، لمعرفة رغبته في الانضمام للفريق الكاتالوني، وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبتورتيفو.

وذكرت الصحيفة أن البرسا مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والمطلوب في ناديي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، لكنه على الرغم من ذلك، لم يتواصل بشكل رسمي مع إشبيلية للتفاوض بشأنه.

ووفقاً لرئيس النادي الأندلسي، بيبي كاسترو، فإنه يصر على أنه إذا أراد أحد شراء فيتولو فعليه الرجوع إلى الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو.

وأبرزت الصحيفة أن فكرة المدير الرياضي للنادي الكاتالوني، روبرت فرنانديز، هي الحصول على خدمات بديل يقوم بالمهمة التي تم التعاقد على أساسها في السابق مع التركي أردا توران، الذي أشارت تقارير إلى أن البرسا ينوي عرضه للبيع، وهي اللعب عند خط الوسط وفي الجناحين.