لاعب النصر السابق لـ”كحيلان”: سنقف معك وندعمك

المواطن ـ محمد سلام



وجه لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، رسالة إلى الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الحالي، أعرب من خلالها عن ثقته في قدرة “كحيلان” على إعادة العالمي لطريق البطولات والألقاب، مؤكدًا أن رئيس النصر سيجد كل الدعم من اللاعبين والمحبين لأجل البيت النصراوي.

وقال هاشم سرور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أثق بأنك ستعود بالنصر للبطولات وأنك ستنفق الملايين لإسعاد عشاق الكيان سنقف معك وندعمك لاعبين ومحبين لأجل النصر”، واضعًا مع تغريدته صورة لرئيس النصر.



وكان بعض المؤثرين قد نجحوا في إقناع الأمير فيصل بن تركي بالعدول عن الاستقالة، وبأنه قادر على حل العديد من المشاكل المالية التي من أبرزها تأخر رواتب اللاعبين بفضل الدعم الشرفي الذي سيتلقاه، واستجاب كحيلان لهذه الرغبات، حيث ينتظر أن يبدأ خطواته الأولى بعد الاجتماع المقرر يوم الاثنين وذلك بطرح الاسم التدريبي الذي سيتولى زمام الدفة الفنية في النصر ومن ثم حل قضية عوض خميس التي على إثرها سيحدد نوعية وطريقة جلب اللاعبين الأجانب.