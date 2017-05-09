ماذا لو هاجمت أمريكا كوريا الشمالية؟.. هذه الإجابة!

المواطن - وكالات

أكد سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا، أن بلاده ستمضي قدمًا في إجراء تجربتها النووية السادسة.

وأوضح أن التجربة ستُجرى في التوقيت والمكان اللذين يختارهما زعيم البلاد، كيم جونغ أون.

وبحسب تصريحات الديبلوماسي الكوري الشمالي، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية، فبلاده ستواصل أنشطتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، رغم التهديدات الخارجية والعقوبات الدولية.

وأردف السفير: “بالنسبة إلى التجربة النووية السادسة، أنا لا أعلم توقيتها المرتقب، فأنا هنا في بريطانيا، لا في بلدي، لكن الاختبار النووي سيجري رغم ذلك، في الزمن والمكان اللذين يختارهما الزعيم الأعلى”.

وأضاف: “في حال هاجمنا الأمريكيون، فإن جيشنا وشعبنا في أتم الاستعداد للرد على أي هجوم مماثل”، كما قال: إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تهجم؛ لأنها تدري أن مصالحها في المنطقة ستتحول إلى رماد.