مارادونا: أقولها بكل شجاعة.. ميسي كان يستحق الإيقاف

المواطن ـ وكالات



انتقد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، إلغاء عقوبة الإيقاف الدولي لـ4 مباريات، التي كانت موقعة بحق مواطنه، ليونيل ميسي، لتوجيهه سباباً مزعوماً لأحد الحكام المساعدين خلال مباراة بتصفيات مونديال روسيا 2018 بين منتخب بلاده وتشيلي.

وقال مارادونا في تصريحات لإذاعة “راديو لا ريد” إن القرار “غير متناسق على الإطلاق”، مشيراً إلى أن ميسي “استحق” الإيقاف مباراتين.

وصرح: “حاولت مساعدة ميسي، لكن هذا ليس له علاقة بالأمر. المسؤولون هناك قرروا إيقافه 4 مباريات وفجأة أزالوا 3. القرار غير متناسق على الإطلاق. ليو كان يستحق الإيقاف لمباراة أخرى. أقول هذا بكل شجاعة”.

وبعد الطعن على العقوبة من جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أعلنت لجنة الاستئناف بـ”فيفا” الجمعة الماضي عقب اجتماعها، قرار إلغائها لعدم كفاية الأدلة المتاحة، مشيرة إلى أنه كان يستحق فقط “التوبيخ”.

وتم تطبيق عقوبة الإيقاف على نجم برشلونة لمباراة واحدة كانت أمام بوليفيا، وخسرها المنتخب الأرجنتيني 0-2، ليحل منتخب “التانغو” خامساً في ترتيب جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 نقطة، حيث أن هذا المركز يؤهل للعب مباراة الملحق أمام ممثل الأوقيانوس.

وأضاف مارادونا: “كنت مدرباً له لمدة عام، وكان يبدو كدمية أكثر منه لاعب كرة قدم”.

ولكن النجم الأرجنتيني السابق، عاد ليؤكد شعوره بالسعادة بعد إلغاء العقوبة على ميسي، قائلاً: “ينبغي أن نهنئ كل من بذل جهدا للمساعدة في إلغاء العقوبة”.

وتابع “يجب أن ندعم رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، ليزيل كل الأمور السيئة ويجعل من فيفا مؤسسة كروية شفافة. أريد أن أوضح بشأن ميسي أنني تحدثت مع أناس، لكنني لم أطلب شيئاً من إنفانتينو. إنفانتينو ليس لديه دور في محكمة الاستئناف”.