ما قصة #شكرا_امين_المدرسه ؟

المواطن - جدة

تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المبادرة التي أطلقها الزميل الإعلامي عبدالمجيد الفوزان، والتي تهدف إلى احترام وتقدير من يعمل بمهنة جليلة لحماية فلذات الأكباد من الطلاب والطالبات عند أبواب المدارس.

وسلط الفوزان، الضوء على أمناء المدراس الذين يعملون بمهنة تعد من المهن الشريفة، التي قد لا تروق لكثير من أفراد المجتمع، منتقصين دورها الكبير في حماية الطلاب.

والمهنة التي أطلقت حملة للتعريف بها تحت وسم: “شكرا امين المدرسه”، حملت كلمات الشكر والتقدير لمن يعمل بهذه المهنة الشريفة، والتي شاء القدر بأصحابها أن يكونوا في مكانهم الوظيفي اليوم.