مبنى الأحوال المدنية الجديد يستقبل الرجال والنساء في عرعر

المواطن - عرعر:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مبنى الأحوال المدنية بمدينة عرعر،والذي يحتوي على قسمين للرجال والنساء.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب ومدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ وعدد من المسؤولين.

وقام أمير الشمالية، بقص شريط الافتتاح للمكتب، واطلع علي آلية استقبال المراجعين، من خلال خدمة العملاء والخدمة الذاتية والخدمات الشاملة.

وتجول أمير الشمالية والحضور في أرجاء المكتب واستمع إلى شرح عن أقسام المبنى وما يقدم من خدمات، كما اطلع سموه على آلية العمل في أقسام الاستقبال والتصوير والتسليم.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال حديثه مع العاملين في المكتب، أهمية الاستفادة من التقنية وتوظيفها في مختلف الأعمال، حاثًا إياهم على التفاني في العمل وخدمة المراجعين من لحظة الاستقبال وحتى إنجاز الخدمة.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، شكره وتقديره لأمير المنطقة على تشريفه حفل الافتتاح، لافتًا إلى أنّ المكتب يعد نموذجياً وتُقدم فيه جميع خدمات الأحوال المدنية المدرجة على نظام المواعيد الالكتروني.

وتابع أنّ : الأحوال المدنية حريصة على افتتاح مكاتب رجالية ونسائية في كافة مناطق المملكة لخدمة جميع المواطنين والمواطنات، وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عددٍ من المكاتب تباعاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، والمتمثلة في خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم وتسهيل الخدمة عليهم”.