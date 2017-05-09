مدرب آرسنال: فشل التأهل لدوري الأبطال لن يُعرض مفاوضات التجديد للخطر

المواطن ـ وكالات



قال مدرب آرسنال، آرسين فينغر، اليوم الثلاثاء: “الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل لن يعرض مفاوضات تجديد عقود اللاعبين للخطر”.

وأبلغ فينغر الصحفيين: “ربما يترك ذلك أثراً إذا ابتعدنا لفترة أطول عن دوري الأبطال، لكن في هذه اللحظة نحن لسنا في هذه الحالة”.

وأضاف: “لأننا في موقف قوي من الناحية المالية فإن تأثير الوجود في دوري الأبطال أقل بكثير من السنوات الماضية، لن يكون لذلك أثر كبير على صعيد التفاوض مع اللاعبين”.

وأبدى فينغر أسفه على عدم منح المهاجم لوكاس بيريز المزيد من الوقت للعب.

وسجل بيريز 8 أهداف في 21 مباراة مع آرسنال منذ انضمامه في أغسطس (آب).

وقال المدرب الفرنسي: “مهاجم كبير.. لم أمنحه عدد المباريات الذي يريده ويستحقه، وأشعر بالأسف من أجله”.

وأضاف: “هذا لا يقلل من قدراته.. سأحب أن يبقى إذا كنت أنا المدرب لكن علينا أن نجلس ونرى إن كان لديه فرصة معقولة في اللعب أو لا”.