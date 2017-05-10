مدرب هولندا: لا يوجد الكثير من الوقت.. وأعرف ما نحتاجه

المواطن ـ وكالات



يثق المدرب الجديد لمنتخب هولندا، ديك أدفوكات، أن بوسعه إعادة إطلاق مسيرة الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018، لكنه اعترف بأنه لا يملك الكثير من الوقت.

وأبلغ أدفوكات صحيفة تليغراف اليوم الأربعاء: “أعرف ما نحتاجه لنجعل الفريق يعمل مجدداً”.

وأضاف: “لا يوجد الكثير من الوقت لنبدأ قلب الأمور ببطء، الأمر يتعلق بإعادة الطاقة للتشكيلة وتنظيم أسلوب واضح للعب، هذا ما سنفعله”.

ومن المرجح أن يغيب أدفوكات عن مباراتي هولندا الوديتين ضد المغرب 31 مايو (آيار)، وكوت ديفوار 4 يونيو (حزيران)، وسيبدأ مهمته قبل أيام قليلة من استضافة لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم في 9 يونيو (حزيران).

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