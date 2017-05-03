مدني الطائف يحذر من الاقتراب من مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

مدني الطائف يحذر من الاقتراب من مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

2017/05/03
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار.
وبيّن المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه وصل تنبيه متقدم من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة, يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا) ، وعلى بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.


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