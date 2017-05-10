مسن ينبش قبر زوجته ويستخرج جثتها ويعود بها لمنزله والسبب

المواطن - وكالات

في واقعة غريبة نبّش مسن قبر زوجته بعد ساعات من دفنها ثم وضعها في كيس بلاستيكي وعاد بها إلى منزله.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الزواج البالغ من العمر 66 عامًا، صدم بوفاة زوجته ولم يتخيل أن يعيش الحياة بدونها فقرر الانتظار لحين انتهاء مراسم الدفن ثم قام بفعلته.

وبعد أن اكتشف الأبناء أمر أبيهم طلبوا منه إعادة الجثة إلا أنه رفض معللاً ذلك بأنه لا يريد فراقها.

ورغم تدخل أهل القرية والجهات المعنية لم يتمكن أحدهم من إقناعه، وتم مساعدته في الاحتفاظ بالجثة باستخدام بعض المواد المستخدمة في التحنيط.

يذكر أن تفاصيل هذه الواقعة حدثت في فيتنام قبل 13 عامًا.