معاناة “عزيز” يرفعها شقيقه إلى ولي ولي العهد.. تعذر علاجه في التخصصي ويأمل إعادته لأميركا

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

ناشد ذوو المواطن عزيز هريسان العنزي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لعلاج ابنهم في الولايات المتحدة في المركز الذي أجرى له عملية زراعة رئة عام 2010م، بعد تعذر إتمام علاجه في التخصصي بمدينة الرياض.

وسرد حامد العنزي شقيق عزيز، القصة، في تصريحات إلى “المواطن“، مناشدًا صاحب الأيادي البيضاء ولي ولي العهد بالتوجيه لعلاج أخيه عزيز بالولايات المتحدة الأميركية بالمستشفى الذي أجرى له عملية زراعة رئة عام 2010م، موضحًا أنه بعد أن تمت زراعة الرئة لأخيه وعاد إلى المملكة تردت حالته وأصبح يعالج في المستشفى التخصصي بمدينة الرياض.

وتابع: “بعد فترة لم يطرأ تحسن في حالته واعتذروا عن علاجه ونصحوا بالرجوع للمستشفى الذي أجرى له العملية في أميركا، بينما أصيبنا بحالة صدمة بعد رفض الهيئة الطبية لطلب عودة عزيز للمستشفى الأميركي”.

وأردف: “أخي يعاني حاليًّا، وليس بأيدينا إلا رحمة الله، ثم مناشدة صاحب المواقف المشرفة والأعمال الإنسانية ولي ولي العهد”.