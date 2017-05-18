مفاجأة جديدة في قضية “ساحرة الرياض”.. القبض على مصور المقطع لهذا السبب!

المواطن - الرياض

على خلفية قبض شرطة الرياض على سيدتين ظهرت واحدة منهما في مقطع معروف باسم “ساحرة الرياض”، كشف الإعلامي مفرح الشقيقي، مفاجأة جديدة عن الواقعة.

وأكد الشقيقي، في برنامج “يا هلا”، المذاع على شاشة روتانا خليجية، أنه بحسب معلوماته، ألقت شرطة الرياض القبض على مصور مقطع ساحرة الرياض، وهذا دليل على أن عمله في التصوير والنشر غير قانوني.

وأضاف أن شرطة الرياض ألقت القبض على السيدة المتهمة في مقطع “ساحرة الرياض”، ووجهت لها اتهامًا بممارسة أعمال السحر.

وتمكنت شرطة الرياض من القبض على امرأتين إحداهما ظهرت في مقطع فيديو أثناء محاولتها طباعة أوراق بها طلاسم سحرية في الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل أحد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض، من قِبل أحد الأشخاص لامرأة، مفيدًا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تمكنت، بعد جملة من الإجراءات السريعة، من ضبطها وامرأة أخرى ادعت أنها هي من زوّدتها بتلك الأوراق.

ولفت إلى أنه جرى إيداعهما سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص.