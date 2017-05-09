“ملتقى المهنة” يطرح وظائف ودورات تدريبية لخرّيجي جامعة الإمام

المواطن ـ الرياض:

شهدت فعاليات “ملتقى المهنة 2017″، المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تقديم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وظائف صحية وإدارية، كما استقبل مركز المعلومات الوطني أكثر من 100 سيرة ذاتية تخص وظائف تقنية.

وساهمت غرفة المنطقة الشرقيّة في مساعدة حملة المؤهلات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه للجنسين على الوصول لعدد كبير من الشركات في المملكة، عبر التعريف بموقع يربط بين طالب العمل والجهة مقدمة الخدمة.

ومنحت الجهات المشاركة دورات تدريبية للراغبين في الالتحاق. كما قدمت على هامش المعرض ورش عمل متنوعة، فيما عملت القطاعات الحكومية والخاصة على تقديم بعض الإرشادات عن سوق العمل، وطرح بعض الوظائف التي تلائم الطلاب والطالبات المؤهلين من الجامعة، بما يتناسب وطبيعة الأعمال والمتطلبات والشروط والمقابلات الشخصية الموجودة لدى تلك الجهات.

واختُتمت فعاليات “ملتقى المهنة 2017″، مساء اليوم الثلاثاء، المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، واستمر على مدى 3 أيام خلال الفترة من 11-13 شعبان 1438، الموافق 7-9 أيار/مايو 2017.

وضمَّ الملتقى 25 جهة حكومية وخاصة، كما قدم 20 دورة تدريبية وأوراق عمل، بغية تمكين المستفيدين من سوق العمل، وتعريفهم بآلية صناعة السيرة الذاتية، قبل تقديمها لصاحب المنشأة.

وشهد “ملتقى المهنة”، إقبالاً جيدًا من طرف الطلاب في الفترة الصباحية، والطالبات في الفترة المسائية، يمثلون 13 كلية ومعهد من كليات ومعاهد الجامعة، وهي:

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية اللغات والترجمة

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

كلية الهندسة

كلية العلوم

كلية العلوم الاجتماعية

المعهد العالي للدعوة والاحتساب

كلية الشريعة

كلية أصول الدين

كلية اللغة العربية

كلية الإعلام والاتّصال

المعهد العالي للقضاء

كلية الطب.

يُذكر أنَّ تدشين ملتقى المهنة شهد توقيع اتّفاقات بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبنك التنمية الاجتماعية، وأيضًا بين الجامعة وتكامل القابضة، يتم بموجبها العمل على تقديم خدمات وتسهيلات لمنسوبي الجامعة من الطلاب.