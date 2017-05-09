من هنا.. روابط بث مباشر لمباراة الفتح أمام لخويا القطري

المواطن ـ محمد سلام
يواجه نادي الفتح اليوم الثلاثاء مضيفه فريق لخويا القطري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
ويحتل الفتح المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن استقلال خوزستان الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر لخويا المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الأخير الجزيرة الإماراتي برصيد نقطة واحدة.
ويلعب الفتح اللقاء بتشكيلة تضم: “علي المزيدي ، ماجد هزازي ، سياف البيشي ، علي البليهي ، عبدالله مبارك ، أحمد المبارك ، نوح الموسى، حمد الحمد ، علي الزقعان ، عبدالقادر الوسلاتي ، حمد الجهيم”.
https://www.youtube.com/watch?v=GZwpkNOGMB0
https://www.youtube.com/watch?v=1upCQlDbyq0
https://www.youtube.com/watch?v=G7ZJjwdHMJM