من هنا.. روابط بث مباشر لمباراة الفتح أمام لخويا القطري

المواطن ـ محمد سلام

يواجه نادي الفتح اليوم الثلاثاء مضيفه فريق لخويا القطري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الفتح المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن استقلال خوزستان الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر لخويا المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الأخير الجزيرة الإماراتي برصيد نقطة واحدة.

ويلعب الفتح اللقاء بتشكيلة تضم: “علي المزيدي ، ماجد هزازي ، سياف البيشي ، علي البليهي ، عبدالله مبارك ، أحمد المبارك ، نوح الموسى، حمد الحمد ، علي الزقعان ، عبدالقادر الوسلاتي ، حمد الجهيم”.

https://www.youtube.com/watch?v=GZwpkNOGMB0

https://www.youtube.com/watch?v=1upCQlDbyq0

https://www.youtube.com/watch?v=G7ZJjwdHMJM