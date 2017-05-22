من هنا يبدأ طريقك إلى وظائف المستشفى الجامعي في جامعة جازان

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الطبي المباشر.

ودعت الإدارة من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة التسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة جازان ومن ثم تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية لنفس البوابة من هنا ، لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 25/8/1438هـ الموافق 21/5/2017م، علماً بأن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن محمد عقيلي أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وأن المفاضلة بين المتقدمين ستشمل المؤهلات والخبرات والامتحان المهني بالإضافة للمقابلة الشخصية.

والجدير بالذكر أن الوظائف المعلن عنها تتضمن عددًا من الوظائف الصحية والتقنية، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية.

الشروط العامة:

يجب تحديد الوظيفة المتقدم لها، وملاحظة أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف الواردة في الإعلان.

1. ضرورة توفر تصنيف وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سار المفعول للمتقدمين إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

2. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية والشفهية إن وجدت.

3. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

المستندات المطلوبة:

1. السيرة الذاتية المفصلة.

2. صور الشهادات والخبرات.

3. صورة إثبات الشخصية.

4. صورة تسجيل التصنيف لهيئة التخصصات الصحية.

ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف حسب التخصصات، اضغط هنا