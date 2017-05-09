مواجهات نارية تنتظر الهلال والأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

تحددت الفرق المتأهلة عن غرب آسيا إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل ناديا الهلال والأهلي إلى دور ثمن النهائي، فيما ودع فريقا التعاون والفتح المسابقة، ويلعب الهلال مع استقلال خوزستان الإيراني، فيما يلاقي الأهلي نظيره الأهلي الإماراتي.

كما يلتقي لخويا القطري مع بيروزي الإيراني، والعين الإماراتي مع استقلال طهران الإيراني، وتقام مباريات الذهاب يوم 22 و23 مايو الجاري، فيما ستكون مباريات العودة 29 و30 مايو الجاري.