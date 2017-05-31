هكذا استفز القطريون بعثة الهلال وتساهلوا مع الإيرانيين!

المواطن ـ محمد سلام

واجهت بعثة نادي الهلال المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة تصرفات استفزازية غير طبيعية من جانب المسؤولين القطريين، وذلك قبل خوض مباراة الإياب، اليوم الثلاثاء، أمام استقلال الأحواز الإيراني في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرضت بعثة الهلال والجماهير السعودية إلى مضايقات كثيرة، بعكس التسهيلات التي تمت للجالية الإيرانية التي تعيش بكثرة في قطر، وتم تهميش بعثة الهلال من التسهيلات المعتادة في المطار من قِبل مسؤولي الاتحاد القطري، وفي مقابل تلك التصرفات الاستفزازية التي واجهت بعثة الهلال لاقت البعثة الإيرانية تسهيلات حتى الدخول إلى ملعب المباراة.

وكشفت المصادر أنه تم تخصيص جهاز تفتيش أمني مشدد لبعثة الهلال، وهو ما لم يحصل مع الفريق الإيراني الذي لقي كل التسهيلات، وأفادت أن القطريين يحاولون التظاهر بحسن الضيافة، في حين يلمحون بطرق عدة للدخول في نقاشات سياسية من أجل مضايقة بعثة الهلال، كذلك تفاجأ الهلاليون بكثرة المنظمين مع الاستقلال، في حين لم يكن نصف هذا العدد مع الهلال.

وأكد مصدر في بعثة نادي الهلال أن ما واجهته البعثة لم يحدث من قبل إلا في إيران، والغريب أن إدارة الهلال هي التي اختارت قطر أرضًا لمباريات الفريق في البطولة الآسيوية أمام الأندية الإيرانية، لكن مع الأسف الشديد المسؤولين القطريين غابت عنهم حسن الضيافة والكرم مع بعثة الهلال.

هذا وكان الهلال قد فاز ذهابًا على فريق استقلال الأحواز بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت منذ أسبوع في سلطنة عمان.