هل تزوجت وفاء الكيلاني من تيم حسن؟.. هذه الحقيقة!

المواطن - القاهرة

بشكل رسمي وبعد شائعات عديدة، أكدت قناة إم بي سي، خبر زواج الإعلامية وفاء الكيلاني، على الفنان تيم حسن.

ووفاء الكيلاني إعلامية مصرية لديها برامج حوارية جريئة، وتزوجت من تيم حسن بعد قصة حب استمرت لفترة قصيرة.

وكانت وفاء الكيلاني متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016.

أما تيم حسن زوج وفاء الكيلاني فكان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عن بعضهما عام 2012.

ووفاء الكيلاني هي ابنة الشيخ حامد الكيلاني، وولدت في القاهرة لعائلة مسلمة، وهي الأخت الوسطى لأختين الكبرى وفية التي قامت بدراسة الهندسة والصغرى وسيمة التي درست الاقتصاد.

ووالد وفاء الكلاني رجل أعمال مصري خريج قسم اللغة العربية من جامعة الأزهر، وتعتبره قدوتها ومثلها الأعلى في الحياة، وهو الذي شجعها على خوض المجال الإعلامي.

ودرست وفاء الكيلاني تخصص العلوم السياسية في جامعة قاريونس بنغازي- ليبيا، وبعدها أكملت دراستها العليا في مجال علم النفس.