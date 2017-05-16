هنا التفاصيل.. الحرس الوطني يعلن بدء القبول لدورة الضباط الجامعيين

المواطن - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن بدء القبول لدورة الضباط الجامعيين للعام 1438/ 1439هـ، للتخصصات التالية حسب الشروط المعلنة:

التخصصات المطلوبة:

• طب عام

• طب أسنان

• صيدلة

• علاج تنفسي

• هندسة أجهزة طبية

• طب طوارئ

• علوم حاسب ألي

• علم نفس (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

• خدمة اجتماعية (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

تاريخ التقديم:

يبدأ التسجيل في الموقع في يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ الموافق 18 / 5 / 2017م، وينتهي في يوم الأربعاء 28 / 8 / 1438هـ الموافق 24 / 5 / 2017م على الموقع الإلكتروني:

(هنا) أو (هنا).

شروط التقديم:

• أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي.

• أن لا يقل معدل التخرج عن جيد و ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي.

• للحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم الحصول على معادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التعليم.

• أن لا يقل السن عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن ثلاثين (30) عاماً

• أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

• أن لا يقل الطول عن (165) سم ولا يزيد عن (195) سم

• أن يتناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني

• أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة.