هنا التفاصيل.. الحرس الوطني يعلن بدء القبول لدورة الضباط الجامعيين

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن بدء القبول لدورة الضباط الجامعيين للعام 1438/ 1439هـ، للتخصصات التالية حسب الشروط المعلنة:
التخصصات المطلوبة:
• طب عام
• طب أسنان
• صيدلة
• علاج تنفسي
• هندسة أجهزة طبية
• طب طوارئ
• علوم حاسب ألي
• علم نفس (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
• خدمة اجتماعية (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)
تاريخ التقديم:
يبدأ التسجيل في الموقع في يوم الخميس 22 / 8 / 1438هـ الموافق 18 / 5 / 2017م، وينتهي في يوم الأربعاء 28 / 8 / 1438هـ الموافق 24 / 5 / 2017م على الموقع الإلكتروني:
(هنا) أو (هنا).
شروط التقديم:
• أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي.
• أن لا يقل معدل التخرج عن جيد و ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي.
• للحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم الحصول على معادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التعليم.
• أن لا يقل السن عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن ثلاثين (30) عاماً
• أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
• أن لا يقل الطول عن (165) سم ولا يزيد عن (195) سم
• أن يتناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني
• أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثاً وكتابة.