هنا التفاصيل.. فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية إلكترونياً

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1438هـ وفقاً لمجموعة من الاعتبارات والشروط على النحو التالي:
1- سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (هنا الرابط).
– يبدأ التسجيل اعتباراً من : (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 6 / رمضان / 1438هـ الموافق 01 / 06 / 2017م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 12 / رمضان / 1438هـ الموافق 07 / 06 / 2017م) حسب تقويم أم القرى ، وعلى مدار 24 ساعة .
3- تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات .
4- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .
5- لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة عبر هذا الرابط هنا (هنا).
6- ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على : 0114918326.