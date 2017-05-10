هنا التفاصيل.. وظائف شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 15 وظيفة لشغلها بالنقل أو النقل بالترقية، بعدد من المناطق، بمسمي مساح على المرتبتين السادسة والخامسة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات السبت المقبل.

وأضافت أن الوظائف المعلنة 11 وظيفة على المرتبة السادسة بمسمي مسّاح، 5 منها في الرياض، و3 في الجوف، وواحدة في كل من القريات والدوادمي والأفلاج.

واشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلاً على شهادة الكلية التقنية تخصص مساحة أو دبلوم مساحة.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن الوظائف المتبقية على المرتبة الخامسة بمسمى مساح، وظيفتان في الرياض ووظيفة في كل من نجران ووادي الدواسر، ويشترط في المتقدم عليها أن يكون حاصلاً على شهادة كلية التقنية تخصص مساحة.

وعلى الراغبين في التقدم إلى الوظائف إرسال الطلب والسيرة الذاتية محدداً بها جهة الوظيفة التي يرغب النقل لها، وذلك عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية بجهاز الوزارة المركزي (hr-jobs@mewa.gov.sa)، ولمن يرغب في الاستفسار يمكنه الاتصال على الهاتف 0114172000 تحويلة 5129