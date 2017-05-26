2017-05-26 مراسل المواطن الرئيسيةالسعودية اليوم هنا جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي هنا جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي 2017/05/26 الساعة 5:27 مساءً - فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم 6245 3 طباعة المواطن - شريف النشمي - الرياض أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٣٨ هـ وتضمن الجدول أسماء المشايخ المشاركين في صلاة التراويح. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. خطأ سائق يتسبب في تصادم مروع ودمار على الطريق فيديو مروع.. لحظة انفجار أسفلت بسبب ماسورة مياه شاهد.. تصادم شاحنتين محملتين بالرمال وجهاً لوجه شاهد.. سائق مخمور يعكس السير ويسبب كارثة على طريق سريع فيديو مروع.. شاحنة تدهس مُسنة حاولت عبور الطريق الرياضة العالمية لاعب ريال مدريد: ليس لدينا كريستيانو رونالدو فقط ! فيدال: ألمانيا والبرتغال هما الأقوى ولكن ! آرسنال يُعلن رسميا استمرار فينجر حتى عام 2019 رونالدو يُحذر من التواضع الزائد.. ويؤكد: تألقي بسبب إدارة زيدان العظيمة راموس: أتمنى تتويج ريال مدريد بدون “شك وتوتر” فيسبوك