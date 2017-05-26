هنا جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي

هنا جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي

2017/05/26
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين جدول صلاة التراويح في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ و⁧‫المسجد النبوي‬⁩ لشهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك لهذا العام ١٤٣٨ هـ
وتضمن الجدول أسماء المشايخ المشاركين في صلاة التراويح.

 


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