هنا جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين جدول صلاة التراويح في ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ و⁧‫المسجد النبوي‬⁩ لشهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك لهذا العام ١٤٣٨ هـ

وتضمن الجدول أسماء المشايخ المشاركين في صلاة التراويح.