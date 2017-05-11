هنا.. جديد الوظائف الشاغرة بشركة سيمينس الألمانية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسيّة وإداريّة شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بمنطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

1- مهندس سلامة: الدرجة الجامعية، أو شهادة الدبلوم في الهندسة، أو أي تخصص هندسة ذات الصلة.

2- مدير فني – (مشروع مترو الرياض): الدرجة الجامعية في الهندسة.

3- مشرف موقع ومستودع – (مشروع مترو الرياض): درجة البكالوريوس في (الهندسة المدنية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

4- رئيس الموجات فوق الصوتية: الدرجة الجامعية في (الهندسة / إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).