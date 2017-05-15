هنا.. رابط الاستعلام عن مستحقي الدعم السكني للدفعة الرابعة

المواطن - الرياض

من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان بعد قليل عن أسماء مستحقي الدعم السكني الدفعة الرابعة عبر برنامج سكني، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية العقاري المسؤول عن القروض التمويلية للمستفيدين من المنتجات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.

وصرحت وزارة الإسكان بالأمس أن عدد المنتجات السكنية لهذا الشهر بلغ أكثر من 20 ألف منتج سكني سيتم توزيعها علي المستحقين للدعم السكني عبر موقع برنامج سكني المخصص لإعلان أسماء وأرقام مستفيدي الدعم السكني، كما أوضحت أن هذه المنتجات جزء من المنتجات التي سيتم طرحها علي دفعات متتالية.

يذكر أن برنامج سكني هو عبارة عن موقع إلكتروني تابع لوزارة الإسكان مخصص فقط لإعلان أسماء مستحقي الدعم السكني عن طريق رصد كشوف تحتوي علي أرقام وأسماء مستحقي المنتجات السكنية، حيث سيتم الإعلان في الموعد المحدد عن الدفعة الجديدة من الدعم السكني.

ويمكن الاستعلام عن أسماء الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم السكني 1438 عبر بوابة إسكان من خلال برنامج سكني الخاص بهذه الخدمة عبر هذا الرابط (اضغط هنا) والتي من المقرر الكشف عنها خلال ساعات بمشيئة الله.