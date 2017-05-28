هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر قياس

المواطن - الرياض

ينتظر الطلاب في المملكة الإعلان عن نتائج التحصيلي للعام الحالي 1438هـ، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفترة الأولى العلمي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للقياس.

وكانت أنباء متداولة أكدت أنه تم الانتهاء من تصحيح الأوراق وتحليل جميع الإجابات بشكل نهائي، وسوف يتم إعلان نتائج التحصيلي خلال ساعات.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي في بداية شهر رمضان المبارك 1438، حيث يأتي التأخير بسبب تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب وإظهار النتائج، وقد قامت الوزارة بمراجعة النتائج بشكل كامل حتى يتم تلافي أي أخطاء.

وينتظر جميع الطلاب داخل المملكة، وسط ترقب شديد، إعلان نتائج التحصيلي التي سوف يتم عرضها على موقع قياس النتائج عبر الرابط التالي (هنا).

وقد قام موقع قياس التحصيلي منذ دقائق قليلة بالبدء في المؤشرات حول إعلان نتائج التحصيلي للعام الجاري، وذلك بعد أن قامت بعض المواقع الإلكترونية بعرض نتائج القياس بشكل غير رسمي، لذا يأمل الموقع الإلكتروني للقياس في أن يعلن النتيجة في أسرع وقت وأنه لا صحة لأي موقع آخر غير الموقع الرسمي للقياس.

ويجري الآن داخل غرفة الكنترول التصحيحُ الكامل لأوراق الطلاب في المملكة، والمراجعة الشاملة عليها، تمهيداً لإعلان نتائج التحصيلي خلال الساعات القليلة المقبلة.