هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

المواطن - الرياض

ينتظر الطلاب إعلان نتائجهم للاطمئنان على أن ما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي الحالي 1438، حيث جاء يوم الحصاد بعد عام كامل من الجد والاجتهاد.

وتتجه أنظار الطلاب إلى موقع نور المختص بعرض النتائج مع إضفاء صفة الخصوصية عليها، بحيث لا يستطيع أي أحد الاطلاع على النتيجة سوى الطالب أو ولي الأمر عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

وتتيح وزارة التعليم، عصر اليوم الاثنين، إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات للطلاب والطالبات عبر حسابه نور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الاختبارات، من خلال حساباتهم على نظام “نور”، أو من حسابات أولياء الأمور، عصر اليوم.

وأضاف العصيمي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يمكن للطلاب والطالبات، الاستعلام عن نتائجهم من حسابهم على نظام نور، أو من حساب ولي الأمر، وسيتاح رابط الاستعلام بالسجل المدني، الساعة ٤ عصراً”.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال نظام نور عبر الرابط التالي (هنا).