هنا رابط مسابقة موهبة لاختبار الرياضيات والعلوم

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة موهبة بدء مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم من طلاب وطالبات المملكة.

وقالت موهبة إنه للدخول على المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط.

واشترطت موهبة التسجيل المسبق لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي لإمكان دخول المسابقة.

وأشارت موهبة إلى أن الاختبار يبدأ في تمام الساعة الواحدة بتوقيت المملكة.

وقالت موهبة إن اختبار الفيزياء والكيمياء مخصص لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني متوسط.

والمعروف أن إدارة التعرف على الموهوبين والتوجيه في مؤسسة موهبة هي بوابة العبور للطلبة الموهوبين والمرجع الرئيسي للجهات التي تعنى برعاية الموهوبين داخل موهبة وخارجها.

وتهدف الإدارة إلى تطوير منهجية علمية متطورة ترتكز على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان التعرف على الطلبة الواعدين بالموهبة وتبنى من خلالها قاعدة بيانات إلكترونية ضخمة وشاملة لجميع الطلبة الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة وجميع الفئات العمرية في مراحل التعليم العام ،كخطوة هامة في خطة موهبة الاستراتيجية، والتي تهدف لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :