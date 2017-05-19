هنا طريقة الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني من موقع نور

المواطن - الرياض

عاد موقع نور للعمل بعد ساعات من توقفه عقب الإعلان عن حركة النقل الخارجي للمعلمين، أمس، فيما لم يتمكن العديد من الطلاب من معرفة نتائجهم بسبب الضغط الحاصل على الموقع.

ويتيح موقع نظام نور الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني، ومع ذلك لا يزال بعض الطلاب عاجزين عن معرفة النتائج.

وتسبب تعطل نظام نور أمس في حجب نتائج الاختبارات النهائية لبعض المدارس وعدم تمكن مدارس أخرى من رصد وإقفال الدرجات.

وحاولت بعض المدارس توفير طريقة أخرى لإعلان النتائج بعيدًا عن موقع نظام نور، خاصة تلك المدارس التي أنهت عملية الرصد وتحتفظ بنسخة من النتائج النهائية.

يذكر أنه من خلال نظام نور يمكن لجميع طلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة معرفة النتائج فور ظهورها، فهو يوفر على الطلاب وذويهم الوقت والجهد من أجل حصولهم على النتائج الخاصة بهم.

ولمعرفة نتائج الطلاب والطالبات يرجى الدخول على هذا الرابط (هنا).