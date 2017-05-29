هنا مواعيد الفترة الثانية من الاختبار التحصيلي ورابط استعلام نتائج الأولى لـ 1438هـ عبر قياس

المواطن ـ رقية الأحمد:

نبّه المركز الوطني للقياس، عبر موقعه الرسمي، إلى أنَّ مواعيد الفترة الثانية للاختبار التحصيلي، ستكون خلال الفترة من اليوم الاثنين 3 رمضان الجاري، وحتى الـ 8 من الشهر نفسه، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وشدد المركز على أنَّه يجب على جميع المسجلين، التأكّد من موعد اختبارهم، مشيرًا إلى أنَّ “التقويم المعتمد لمواعيد اختبارات قياس، هو تقويم أم القرى، وليس حسب رؤية الهلال”.

وينتظر الطلاب في المملكة الإعلان عن نتائج التحصيلي للعام الجاري 1438هـ، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفترة الأولى العلمي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للقياس.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي في بداية شهر رمضان المبارك 1438، إلا أنَّ تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب، تسبب في التأخير بإظهار النتائج. وقد قامت الوزارة بمراجعة النتائج بشكل كامل حتى يتم تلافي أي أخطاء.

وينتظر جميع الطلاب داخل المملكة، وسط ترقب شديد، إعلان نتائج التحصيلي، التي سوف يتم عرضها على موقع قياس النتائج، عبر الرابط التالي (هنا).

ومن هنا يمكنك الدخول إلى موقع قياس والاستعلام عن نتيجة اختبارك أو اختبار أحد أبنائك.