هنا موعد صرف راتب شعبان.. رمضان يدق الأبواب والمواطنون يترقبون

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة موعد صرف راتب شعبان ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ورغبة الأسر في شراء مستلزمات شهر الصيام.

ومن المتوقع حسب النظام الشمسي المعمول به في صرف الرواتب أن يتم صرف راتب شهر شعبان يوم 29 شعبان والذي يوافق يوم الخميس 25 مايو، أي قبل رمضان بيوم واحد فقط.

ويوافق يوم 25 مايو، صرف راتب شعبان الخامس من برج الجوزاء حسب النظام الشمسي، وسط مطالب من المواطنين بتقديم موعد صرف الراتب لإتاحة الفرصة لشراء احتياجات رمضان.

إلا أن البعض رأى أن ذلك سيجعل العديد من الأسر تقنن وتضبط مصروفاتها على قدر احتياجها، وسيدفع بالأسواق والتجار إلى تقديم المزيد من العروض الترويجية لضعف الإقبال ولجذب المستهلكين.

يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت تعميماً بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية بتحديد يوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وهو ما يوافق يوم 29 شعبان الجاري.