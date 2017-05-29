هنا نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى عبر قياس

المواطن - واس

أعلن المركز الوطني للقياس عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى، الذي أقيم خلال الفترة 10 – 16 رجب 1438هـ، عبر موقع المركز على شبكة الإنترنت هنا.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بالمركز، إبراهيم الرشيد، أن مقياس التحصيل الدراسي الذي يقدم لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية، يُعد أحد شروط القبول في مؤسسات التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن أسئلة المقياس ركزت على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي “الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات”، لافتًا الانتباه إلى تفاوت تركيز هذه الأسئلة وفقًا على المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق والاستنتاج، منوهًا بتغطية الأسئلة وشموليتها لصفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بنسبة 20% للأول ثانوي، و30% للثاني ثانوي، فيما غطت الأسئلة نسبة 50% للثالث ثانوي، مؤكدًا أن الأسـئلة توزعت بنسب متساوية على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.

وأبان أن المركز يعكف حاليًّا على تطبيق الاختبار “الفترة الثانية” لمقياس التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، المزمع البداية به من مساء غدٍ الاثنين، وحتى السبت 8 رمضان 1438هـ، وذلك في عدد من المقرات ومراكز الاختبار الموزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وحثّ الرشيد جميع المتقدمين والمتقدمات للاختبارات الاستعداد الجيّد، والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي وفره المركز على موقعه الإلكتروني، ودعم ذلك بإمكانية دخول موقع التهيئة والتدريب الهادف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، قبيل دخولهم الاختبار الفعلي.

وأشار إلى أن موقع المركز الإلكتروني احتوى على ثلاثة أقسام، يمثل الأول منها المفاهيم العلمية، التي تغطي مواد (الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء)، فيما يقدم القسم الثاني مجموعة من الأمثلة التدريبية، من خلال نماذج تدريبية تفاعلية مع تغذية راجعة، وتحتوي على أكثر من 100 مثال لكل نموذج، في حين يتناول القسم الثالث اختبارات تجريبية، تحاكي الاختبار الذي سيخضع له المتقدمون والمتقدمات، منوهًا بإمكانية الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط: هنا

وشدّد مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال على ضرورة الحضور المبكر حسب المواعيد المحددة في ملف التسجيل، مع أهمية حرص الطلاب والطالبات على الالتزام بشروط إثبات الهوية عند الدخول، أو البطاقات الذكية الصادرة عن المركز للمتقدمات في جميع مناطق المملكة.

يُذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 10.00 صباحًا وحتى الساعة 4.00 عصرًا، ومن الساعة 9.00 مساءً وحتى الساعة 1.00 صباحًا، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية على حساب المركز QiyasOnline@.