والدة كريستيانو رونالدو تُحفز لاعبي الملكي قبل مواجهة اتليتكو مدريد

المواطن ـ وكالات



حرصت والدة نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، على رفع معنويات نجلها قبل لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتبت والدة رونالدو، دولوريس أفيرو عبر حسابه على إنستغرام، اليوم الأربعا: “التوفيق لفريق ريال مدريد”.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق إنجاز تاريخي، والتتويج بالبطولة الأكبر في أوروبا للمرة الثانية على التوالي، ويبدو أنه بات قريباً من تحقيق ذلك، إذ أصبح قريباً من بلوغ النهائي، عقب الفوز على جاره أتلتيكو 3-0 في سانتياغو بيرنابيو بلقاء الذهاب.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه يوفنتوس الإيطالي، الذي تأهل أمس الثلاثاء على حساب موناكو الفرنسي.







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