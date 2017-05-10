وزيرا الإسكان والاتصالات يبحثان التعاون والعمل المشترك لتنفيذ رؤية 2030

المواطن - الرياض

بحث وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحه، التعاون المشترك بين الوزارتين ومبادرات الإسكان لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين ضمن رؤية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال الحقيل، اليوم، لوزير الاتصالات، حيث نوّه، بدور وزارة الاتصالات في تقديم الخدمات التقنية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن القطاع التقني في المملكة يشهد نقلةً كبيرةً وتطوراً ملحوظاً في ظل الدعم الذي يلقاه من ولاة الأمر يحفظهم الله.

وأشار الحقيل إلى التعاون الفاعل بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تسهيل خدمة المواطنين بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واطلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على نبذة مختصرة عن مشروعات الوزارة ومبادراتها واستراتيجيتها لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما التقى منسوبي قسم الاتصالات وتقنية المعلومات بالوزارة، واستمع إلى شرحٍ مفصل من المشرف العام على إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالعزيز العريج عمّا تقدمه الإدارة من خدمات.

وأشاد السواحةـ بهذه الجهود وما تقدمه الوزارة بشكلٍ مستمر من مشاريع ومبادرات، مؤكداً حرصه على تبادل الرؤى والخبرات مع وزارة الإسكان، في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وللسعي نحو ترسيخ معالم برنامج التحول 2020، والذي يفضي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.